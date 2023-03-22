غدا السكة الحديد تعدل مواعيد 10 قطارات لتناسب شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تعدل غدا السكة الحديد بالتزامن مع أول ايام شهر رمضان المبارك، مواعيد عدد من القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم وتيسيرا علي جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وبيانها كالتالى :-



أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية: - قيام قطار 921 VIP القاهرة / الاسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الاسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35

- قيام قطار 906 VIP الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30

- قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15



ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة: - قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20

- قيام قطار 65ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45

كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.