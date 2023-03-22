اليوم السابع
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علماء: مكونات نشوء الحياة على الأرض وصلت من الخارج منذ مليارات السنين

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:26 م
علماء: مكونات نشوء الحياة على الأرض وصلت من الخارج منذ مليارات السنين الأرض
كتب- وكالات

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عُثر على مكونين عضويين ضروريين للكائنات الحية فى عينات أُحضرت من الكويكب ديوجو فى اكتشاف يدعّم فكرة أن بعض المكونات الضرورية لنشوء الحياة وصلت إلى الأرض على ظهر صخور من الفضاء منذ مليارات السنين.

وبحسب ما نشره موقع سكاى نيوز، قال علماء فضاء إنهم حددوا وجود اليوراسيل والنياسين فى صخور حصلت عليها سفينة الفضاء هيابوسا2 التابعة لوكالة الفضاء اليابانية من موقعين على كويكب ديوجو فى 2019. واليوراسيل هو أحد المكونات الكيميائية للحمض النووى الريبوزى، وهو جزيء يحمل توجيهات كيفية بناء الكائنات الحية وأداء وظائفها الحيوية. والنياسين، الذى يُسمى أيضا فيتامين بي.3، ضرورى لعملية الأيض.

ونُقلت عينات ديوجو التى تبدو مثل الأنقاض الرمادية الداكنة مسافة قدرها 250 مليون كيلومتر إلى الأرض وعادت إلى سطح كوكبنا فى كبسولة فضائية مغلقة هبطت عام 2020 فى الجزء النائى من أستراليا ليجرى بعد ذلك تحليل العينات التى جلبتها فى اليابان.

ولطالما فكر العلماء فى الظروف الضرورية لنشوء الحياة بعد تشكل الأرض منذ نحو 4.5 مليار عام.

 وتتناسب الاكتشافات الجديدة مع الفرضية التى تقول أن الأجسام كالمذنبات والكويكبات والنيازك التى تساقطت كالقنابل على الأرض فى المراحل الأولى من حياتها ملأت الكوكب حديث النشأة بمركبات كيميائية أسهمت فى تعبيد الطريق أمام ظهور الميكروبات الأولى.

واكتشف علماء فى وقت سابق جزيئات عضوية مهمة فى نيازك غنية بالكربون عُثر عليها على الأرض، لكن ظل السؤال مطروحا عما إذا كانت هذه الصخور الفضائية تلوثت بهذه الجزيئات من خلال تعرضها لبيئة الأرض بعد هبوطها عليها.

وقال ياشيرو أوبا عالم الكيمياء الفلكية من جامعة هوكايدو فى اليابان "اكتشافنا الرئيسى هو أن اليوراسيل والنياسين، ولكليهما أهمية حيوية، موجودان بالتأكيد فى البيئات الفضائية وربما يكونان قد وصلا إلى الأرض مبكرا كعناصر داخلة فى تكوين الكويكبات والنيازك.

وأضاف "نظن أنهما أديا دورا فيما قبل الحياة على الأرض وربما (لعبا دورا) فى ظهور الحياة على الأرض".

وأوبا مشارك رئيسى فى الدراسة المنشورة فى دورية (نيتشر كوميونيكيشنز) العلمية.

وأضاف أوبا "جُلبت هذه الجزيئات من ديوجو فى حالتها الفضائية النقية… جُمعت بشكل مباشر على ديوجو ثم جُلبت إلى الأرض، وأخيرا إلى المعامل من دون التعرض لأى ملوثات أرضية".

واستخرج الباحثون اليوراسيل والنياسين وبعض المركبات العضوية الأخرى من عينات ديوجو بإجراء تحاليل فصل المواد إلى مكوناتها الأصلية.


نشوء الحياة

كوكب الارض

كويكب ديوجو

وكالة الفضاء اليابانية

صخور من الفضاء

الكويكبات والنيازك



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