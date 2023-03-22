علامات قصور الغدة الدرقية عند كبار السن

كتبت نهير عبد النبى

يعاني بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من أعراض قليلة ، إن وجدت، من قصور الغدة الدرقية ، بينما يعاني البعض الآخر من الأعراض نفسها التي يعاني منها الشباب. ولا يزال آخرون يعانون من أعراض قصور الغدة الدرقية غير المعتادة على الإطلاق ، مما يجعل التشخيص أكثر صعوبة .

وحسب ما ذكره موقع health يمكن أن تشير أي من العلامات والأعراض التالية إلى قصور الغدة الدرقية لدى كبار السن..

-احيانا ارتفاع الكوليسترول هو الدليل الوحيد على قصور الغدة الدرقية لدى كبار السن نظرًا لأن هذه العلامة قد تكون قائمة بذاتها ، فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم يتطلب تقييم الغدة الدرقية.

-سكتة قلبية، يمكن أن يساهم انخفاض حجم الدم وتقلصات عضلة القلب الضعيفة وبطء معدل ضربات القلب وكل ذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية في فشل القلب ، عندما لا يتمكن قلبك من ضخ الدم بشكل فعال كما ينبغي أعراض خفية مثل الشعور بقلة النشاط أو المشي ببطء أكثر في المراحل الأكثر تقدمًا ، يمكن أن يرتد السائل إلى الرئتين والساقين مما يسبب ضيقًا في التنفس وتورمًا في الساق.

-احم نفسك من أضرار الالتهاب المزمن، لقد أثبت العلم أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يمكن أن يتحول إلى قاتل صامت يساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع 2 وحالات أخرى احصل على نصائح بسيطة لمحاربة الالتهاب والحفاظ على صحتك من خبراء كلية الطب بجامعة هارفارد.

-تغيرات حركة الأمعاء قد يعاني كبار السن المصابون بقصور الغدة الدرقية من الإمساك لأن البراز يتحرك ببطء خلال الأمعاء.

-آلام المفاصل أو العضلات، يعد ألم المفاصل المبهم من الأعراض الكلاسيكية لقصور الغدة الدرقية. في بعض الأحيان يكون العرض الوحيد لقصور الغدة الدرقية لدى كبار السن يعاني العديد من الأشخاص من آلام عامة في العضلات ، خاصة في مجموعات العضلات الكبيرة مثل تلك الموجودة في الساقين.

-مشاكل نفسية الاكتئاب السريري - أحد الأعراض الشائعة لدى الشباب المصابين بقصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر أيضًا على كبار السن المصابين بهذه الحالة الفرق هو أنه عند كبار السن يمكن أن يكون العرض الوحيد لقصور الغدة الدرقية. يصاب بعض كبار السن أيضًا بالذهان مع السلوك الوهمي أو الهلوسة.

-التدهور المعرفي يمكن في بعض الأحيان تشخيص خطأ كبار السن الذين يعانون من خمول شديد في الغدة الدرقية على أنهم خَرَف. لهذا السبب يطلب الأطباء عادة إجراء اختبار الغدة الدرقية للأشخاص الذين يعانون من تدهور إدراكي جديد. إذا كنت تخضع أنت أو أحد أفراد أسرتك لتقييم الخرف ، فتأكد من أن اختبار الغدة الدرقية جزء من التقييم.