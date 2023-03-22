ضبط عامل استولى على 5 ملايين جنيه من 8 أشخاص لتوظيفها الاستثمار العقارى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" منطقة وسط الصعيد" فرع سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين بدائرة المركز والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الــ 5 ملايين جنيه، وذلك لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بمعرفة ضباك الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة وسط الصعيد، عقب قيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين، يقيمون بدائرة المركز، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات ورود إشارة لمركز دار السلام بتحرير محضراً بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو هاني ا م ا 50 سنة مدرس، و" 7 " أخرين يقيمون دائرة المحافظة يتضررون من المدعو رفعت ا م ا 38 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "5.410.000 " خمسة مليون وأربعمائة وعشرة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.