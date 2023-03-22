صندوق النقد الدولي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد قيمته 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
والاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.
وجاء في بيان للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع"، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال جافين جراي المسؤول في صندوق النقد الدولي في بيان إعلان الاتفاق: "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال أرباع السنوات المقبلة، حيث يتعافى النشاط من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".
وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3٪ إلى +1٪.
صندوق النقد الدولي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولارالأربعاء، 22 مارس 2023 02:00 ص
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أعلن صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد قيمته 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
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