صحة الوادى الجديد: إحالة أطباء وممرضين بمركز باريس للتحقيق لتقصيرهم فى العمل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على المستشفيات والوحدات الصحية القروية على مستوى المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية والمنشآت الطبية والتى أسفرت عن إحالة أطباء ورئيس تمريض وحدة الثمانين للتحقيق لما تلاحظ من مخالفات بالوحدة، وكذلك إحالة طبيب وحدة جدة ورئيس التمريض وأفراد النوبتجية عن إلى التحقيق لتقصيرهم فى آداء مهامهم الوظيفية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن لجنة من إدارة الطب العلاجى قامت بالمرور على مستشفى باريس المركزى برئاسة مدير ادارة المستشفيات وعضوية مفتشة تمريض العلاجى ومفتشة الرعاية العاجلة والطوارئ، ومدير الادارة الهندسية وعضو التفتيش المالى والادارى، وتمت متابعة الانضباط الادارى بالمستشفى والتزام الفريق الطبى ومتابعة العمل بقسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية ومدى توافر الادوية والمستلزمات والأكسجين وقياس رضا المرضى بالتواصل المباشر معهم أثناء المرور.

واضاف محروس، أن اللجنة قررت تحويل المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق، تكليف ادارة مكافحة العدوى بمتابعة العمل بالمستشفى مع تدريب العاملين بها على معايير مكافحة العدوى والالتزام بها، بدء العمل بالعيادات الخارجية الساعة الثامنة صباحاً مع الالتزام بذلك يومياً، والعمل بوحدة العلاج عن بعد وعرض الحالات بشكل يومى مع جهات الربط (المستشفيات الجامعية).

وأكد محروس، أن فريق آخر من مفتشى إدارة الرعاية الأساسية والتفتيش المالى والإداري بالمديرية نفذ حملة للتفتيش على وحدات الرعاية الاساسية بمركز باريس، حيث تضمنت المرور على وحدة الثمانين والاربعين الأولى والثانية والقصر والمكس القبلى وجدة لمتابعة الانضباط الإدارى ومدى إلتزام الفريق الطبى وتوافر الادوية والمستلزمات والتى قررت إحالة المقصرين بوحدة الثمانين وجدة للتحقيق.