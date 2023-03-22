شوارع وميادين ومساجد كفر الشيخ تتزين لاستقبال رمضان.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تزينت شوارع وميادين وحواري كفر الشيخ، استعدادا لاستقبال شهر رمضان مبارك، وتتردد بالأزقة والحواري والقرى الأغاني الرمضانية، لاستقباله، قبل ساعات قليلة من استقبال الشهر الكريم، وتجد في كل شرفة في الشارع فانوس وزينة وفي كل محل أنوار بألوان مبهجة على شكل هلال وفانوس، حتى البيوت مزينة بمفارش مبهجة عليها رسومات متعددة، وبعد ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أيام الشهر الكريم، وتتجه أنظار المسلمين لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان المعظم، الذي يحل غدا الخميس.

قالت مريم محمد سعد، ربة منزل، إن الشوارع والمنازل والأزقة والحواري تزينت بزينة رمضان التي تشعرنا بأجوائه الجميلة ،وخاصة في المناطق الشعبية، و الميادين الشهيرة ومنها ميدان مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والشيخ طلحة التلمساني التي سميت المحافظة على اسمه، كفر الشيخ، ويقصد بالشيخ طلحة التلمساني.



تعدد الوان زينة رمضان



تعليق زينة رمضان بمدن وقرى كفر الشيخ



تعليق فوانيس رمضان استعدادا للشهر الفضيل



تعليق فوانيس رمضتان بالشوارع



زينة رمضان بحواري كفر الشيخ



زينة رمضان بشوارع قلين



زينة رمضان بكل مكان بكفر الشيخ



شوارع كفر الشيخ تتزين بزينة رمضان



شوارع وحواري دسوق تعلق زينة رمضان



فرحة اثناء تعليق زينة رمضان



مسجد ابراهيم الدسوقي يتزين بزينة رمضان



ميدان العارف بالله ابرهيبم الدسوقي



