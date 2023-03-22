شباب أقباط يعلقون زينة رمضان بشوارع مدينة أرمنت الحيط غرب الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، قيام عدد من أقباطها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك تأكيداً على مشاركتهم فرحة إخوانهم المسلمين في المدينة، حيث يحرصون على الاحتفال مع جيرانهم المسلمين بهذا الشهر المبارك للعام الرابع علي التوالي.

ومن جانبه قال بيشوي جارد أحد أقباط مدينة أرمنت الحيط، إنهم اعتادوا في كل عام أن يشاركوا في شراء زينة رمضان وتزيين الشوارع بها للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك،قائلا: "إحنا متعودين نعمل كده كل سنة مع بعض، وبنفطر مع بعض وبنعزم بعض كمان، وبنعلق الفوانيس والزينة، كلنا إيد واحدة ولازم نتجمع كلنا مع بعض في رمضان".

كما أضاف شاب يدعى مارك بركات، أنهم يتجمعون كل عام في هذا التوقيت قبل حلول شهر رمضان المبارك من أجل تزيين الشوارع بأشكال مختلفة من الزينة المبهجة، وتابع:" بنتجمع كل سنة قبل رمضان بعدة أيام عشان نعلق الزينة في الشارع، وكل سنة على الحال ده، وعادات وتقاليد الاحتفال بشهر رمضان مبتتغيرش، والمحبة والود بيزيد بين الناس كل سنة عن اللي قبلها، بتبقى أجواء مميزة بنستناها من السنة للسنة".

فيما قال بيشوي عبد مريم، إنه يسعد كل عام بمشاركة الإخوة المسلمين في تعليق الزينات واستقبال شهر رمضان معهم، مشيرا إلى أن “الجميع إخوة في مدينة أرمنت الحيط التابعة لمحافظة الأقصر، ونعيش أجواء رمضان مع إخوتنا المسلمين”.