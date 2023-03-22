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شئون الحرمين توزع مصاحف برايل للمكفوفين فى رمضان

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:02 ص
شئون الحرمين توزع مصاحف برايل للمكفوفين فى رمضان الكعبة الشريفة - أرشيفية
إيمان حنا

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أنهَت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- استعداداتها، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام.

وأوضح مدير الإدارة سعد بن جويلب الندوي، أن الخطة تقوم على تهيئة وتنظيف وتعقيم الدواليب والأرفف الرخامية، وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، وتجهيز المصليات بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف مختلفة الأحجام، التي تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذا الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ومن جهة أخرى، جهزت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان، وذلك بأحدث التقنيات وأعلى المعايير التي يشرف عليها ويديرها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً.وفق بيان لرئاسة الحرمين.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرئاسة أنهت صيانة أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر بالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأكد أنه جرى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها، حيث أنها تدار وفق عمل مؤسسي منظم شرعياً وهندسياً فائق الدقة، كما أنه يتم تجهيزها للصلوات في وقت قياسي وفق أحدث الإمكانات البشرية والآلية.

 

 

 


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