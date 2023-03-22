سلامة الغذاء: القدرة الاستيعابية لمعمل دمياط تصل لـ60 ألف عينة سنويًا

كتب إسلام سعيد

قام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر الهيئة بميناء دمياط و بورسعيد، خلال زيارته لفرع الهيئة بميناء دمياط إلتقى الهوبي اللواء بحري أحمد حواش- رئيس مجلس إدارة الميناء، وتفقد أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء، والذي يُقام على مساحة 1600 متر، ويتكون من أربعة أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية والبيولوجية بأنواعها.

وتم تصميم المعمل بأحدث التقنيات التي تحتوي على الأجهزة المتقدمة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، والجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمعمل تصل إلى ما يقارب 60 ألف عينة سنويًا، تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب.

وتفقد الهوبي أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في ميناء دمياط مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

ويأتى ذلك في إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

وأكد الهوبي أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة نظراً لدورها الحيوي في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على الغذاء في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء خمسة معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية، تكون تبعيتها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن و فعال.