اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 11:53 م
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سقوط سيارة ربع نقل بترعة المريوطية في الجيزة

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:55 م
سقوط سيارة ربع نقل بترعة المريوطية في الجيزة حادث سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت سيارة ربع نقل بترعة المريوطية في الجيزة، مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم انتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.
 
وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد سيارة ربع نقل، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ليلقى قائدها مصرعه. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وانتشال السيارة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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