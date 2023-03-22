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سامح شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب وأمين الجامعة العربية بحلول شهر رمضان

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:36 م
سامح شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب وأمين الجامعة العربية بحلول شهر رمضان وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجري اتصالات هاتفية مع وزراء الخارجية العرب، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب وزير الخارجية خلال الاتصالات مع أشقائه عن خالص التمنيات بأن تنعم الشعوب العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والرخاء، وأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على جميع الدول العربية، ويعزز المولى عز وجل من تضامنها مع بعضها البعض.

 

 

 


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