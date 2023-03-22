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سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجزائر لتهنئته بمنصبه الجديد

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:26 م
سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجزائر لتهنئته بمنصبه الجديد اتصال بين الوزير شكرى ونظيره الجزائرى
كتب: أحمد جمعة

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أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، مع أحمد عطّاف وزير خارجية الجزائر الجديد، وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ وزير خارجية الجزائر على توليه منصبه الجديد في أعقاب التعديل الوزاري الأخير، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

وكشف السفير أبو زيد، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر، وأهمية مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات الثنائية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلتا البلدين، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.


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