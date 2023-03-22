اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 02:59 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب جنوب اليونان

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:34 م
زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب جنوب اليونان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)

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ضرب زلزال بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر منطقة إيليا فى جزيرة بيلوبونيز جنوب اليونان اليوم الأربعاء.

وأفاد معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا بأن مركز الزلزال كان في البحر، ويقع على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب مدينة كيليني الساحلية، وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية.

جدير بالذكر أن اليونان من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، وتسبب معظمها أضرارا طفيفة والوفيات نادرة.


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