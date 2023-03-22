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رفض استئناف آية رشوان توفيق على حكم صادر لوالدها فى "قسمة شاليهات رأس سدر"

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:02 م
رفض استئناف آية رشوان توفيق على حكم صادر لوالدها فى "قسمة شاليهات رأس سدر" الفنان رشوان توفيق - أرشيفية
كتب سليم على

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رفضت الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، استئناف آية رشوان توفيق على حكم أول درجة والصادر لوالدها برفض الدعوى التى طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.
 
وجاء فى موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة - كطرف ثان مشتريات - تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل. ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
 
وأشارت الدعوى إلى أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
 
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
 
وقال الدكتور مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفًا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، لذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأشار "مهران" إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".

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