رئيس مركز الداخلة يتفقد مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية ( 100 مليون صحة ) للفحص الطبى للمقبلين على الزواج بالمركز الطبى بموط ، يرافقه الدكتور عبدالله كامل مدير الادارة الصحية بالداخلة

كما تفقد مخازن الأدوية بالمركز الطبى للاطمئنان على المخزون الاستراتيجى المتوفر من الأدوية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج على مستوى مراكز وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على تعليمات الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وقال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج للاطمئنان على صحة الاسرة المصرية بجميع اماكن فحص المقبلين على الزواج بمراكز المحافظة بالوحدات الاتية .

مركز الخارجة : (عيادة حى الامل ؛ وحدة بولاق)

مركز الداخلة : ( المركز الطبى بموط ؛ وحدة القصر)

مركز الفرافرة : ( وحدة الكفاح )

مركز باريس : ( وحدة باريس )

مركز بلاط : ( وحدة بلاط )

وفى سياق متصل تستكمل المديرية تنفيذ حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تهدف لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة.

واضاف محروس أن الحملة تهدف أيضا لابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.