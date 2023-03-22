رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع تنسيق العمل فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما يتضمن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المبانى السكنية القديمة، حتى تكون المنطقة كلها فى أبهى صورة وقت افتتاح هذا المشروع الحضارى الضخم.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خرائط للمنطقة، تتضمن الميادين والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير، والطرق الداخلية المحيطة به، وكذا الاتفاق على جوانب التطوير المطلوبة، وأعمال الإضاءات، والزراعات المستهدف تنفيذها، لإبراز عظمة هذا المشروع وبريقه.