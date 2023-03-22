اليوم السابع
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رئيس "القابضة للمطارات" يكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:30 م
رئيس "القابضة للمطارات" يكرم الأمهات المثاليات رئيس القابضة للمطارات مع الأمهات المثاليات بالشركة
كتبت رحاب نبيل

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شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة  الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية احتفالية عيد الأم بمقر الشركة القابضة، بحضور لفيف من قيادات الشركة والسيدات المكرمات.
 
بدأت الاحتفالية بتوزيع الورود علي كل السيدات بالشركة القابضة وتقديم التهنئة لهم من قبل العلاقات العامة، ثم ألقي المهندس محمد سعيد محروس كلمة أوضح فيها اعتزازه وتقديره لجميع الأمهات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في الكفاح من أجل أبناءهن ليكونوا نماذج مشرفة في المجتمع، مشيداً بدور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها مع عدم تقصيرها في دورها تجاه عملها فالام هي الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة، وقدم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعود بكل خير علي الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
 
وفى نهاية الاحتفال، تم توزيع الهدايا التذكارية على الأمهات المكرمات من مختلف القطاعات و تقديم الشكر إليهن وسط جو من البهجة، حيث عبرت الأمهات المكرمات عند سعادتهم بهذا التقدير وهو ما يعكس إيمان الشركة بدورهن في المنزل و العمل.
رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (1)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (2)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (3)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (4)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (5)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (6)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (7)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (8)
 

رئيس القابضة للمطارات يكرم الأمهات المثاليات بالشركة في أحتفالية عيد الأم (9)

 


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