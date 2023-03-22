اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 مارس 2023 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس "الفيدرالى الأمريكى": سنرفع أسعار الفائدة مجددا إذا احتجنا ذلك

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:17 م
رئيس "الفيدرالى الأمريكى": سنرفع أسعار الفائدة مجددا إذا احتجنا ذلك جيروم باول
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه سيرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتاجت الولايات المتحدة ذلك، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

 

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

 

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.
 
ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

جيروم باول

البنك الفيدرالى الأمريكي

أسعار الفائدة

رفع أسعار الفائدة

رفع الفائدة فى أمريكا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

باحثة لـ"القاهرة الإخبارية": توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة بنسبة 0.25%

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:38 م

خبير اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 25 نقطة لكبح جماح التضخم

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:40 م

الفيدرالى الأمريكى يرفع الفائدة 0.25% لتصل 5% مستهدفا النزول بالتضخم لـ2%.. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب ليتداول بين 2500 و2600 دولار للأونصة.. والبنك المركزى الأوروبى: التضخم لا يزال مرتفعا للغاية

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:57 م

البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 0.25% نقطة أساس

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة