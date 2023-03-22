رئيس "الفيدرالى الأمريكى": سنرفع أسعار الفائدة مجددا إذا احتجنا ذلك

وكالات

قال رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه سيرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتاجت الولايات المتحدة ذلك، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.