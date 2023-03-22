رئيس الرقابة على الصادرات: إنشاء أحدث معمل لقياس انبعاثات الكربون بالمنتجات المصرية

كتب هانى الحوتى

كشف اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد، وزيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعي لتغطية كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.

وتابع أن الحكومة خصصت مبلغ 932 مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة والالتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والاختبار، مشيراً إلى قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من 2018 إلى 2020 بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

وأضاف "النجار"، خلال اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، وزيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملاً ويتم تطوير المعامل وفقًا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، كما تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه جاري العمل على إنشاء أحدث المعامل، وعلى رأسها معمل اختبارات التحلل الحيوي، لقياس الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة، ويعد أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية، وذلك في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل أثر الاحتباس الحراري والتوجه إلى استخدام المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية على إنشاء معمل لقياس التحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقًا للمواصفات العالمية، والذي سيكون له أثرًا إيجابيًا في الحفاظ على صورة الصناعة الوطنية بالخارج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما أن أثره بالغ الأهمية في المساهمة لتقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر، ويختص هذا المعمل بقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنتجات المختلفة خلال التحلل الهوائي وكذلك اللاهوائي.

وأشار إلى التطور الذى تشهده الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على مستوى خدمات التسجيلات التجارية وعلى رأسها تقليص زمن الخدمات المقدمة إلى 20 دقيقه فقط، لافتًا إلى أنه تم فتح عدة مكاتب للتسجيلات التجارية بالغرف التجارية تسهيلاً على جميع المتعاملين وتوفيراً للوقت والجهد والنفقات ومنها مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة وطنطا وكفر الشيخ والغربية وبنها إضافة إلى الفروع الرئيسية للهيئة بالقاهرة، والاسكندرية، وبورسعيد والسويس، ودمياط وفرع الهيئة بأسوان، مضيفاً أنه سيتم قريبًا إضافة خدمات التسجيلات التجارية على البوابة الرقمية للهيئة.

وفى مجال الصادرات والمنشأ، أشار المهندس عصام النجار، إلى أنه يمكن الآن تسجيل شهادات المنشأ إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، مضيفاً أنه يتم تقديم خدمة التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد للمصدرين.