دراسة: الفئة العمرية 35-39 هى الأعلى استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة بـ75.2%

كتب: مدحت عادل

قالت النتائج النهائية للمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الفئة العمرية "35-39 سنة" كانت هى أعلى الفئات استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة بنسبة 75.2% من جملة السيدات فى نفس الفئة العمرية، بينما كانت السيدات فى العمر 15-19 سنة أقل الفئات استخدامًا بنسبة 39%.

وأضافت نتائج البحث، أن نسبة الطلب الكلى على تنظيم الأسرة ارتفعت إلى 80% عام 2021، مقابل 71% عام 2014، ولكن تلاحظ زيادة نسبة السيدات اللاتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة إلى 13.8% عام 2021 مقابل 12.6% عام 2014، حيث سجلت محافظات أسيوط، سوهاج، قنا" أعلى نسب لتصل إلى 22.4%، 22.3%، 19.7% على التوالي، وهو ما يمثل فرصة للتركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا لتوصيل الخدمات إليهم، بينما سجلت محافظات جنوب سيناء، البحيرة، السويس أقل نسب 5.5%، 6.9%، 8.2% على التوالى.

وأجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البحث لأول مرة تحت مسمى المسح الصحي للأسرة المصرية، وذلك من أجل توفير مؤشرات تفيد الوضع السكانى وقياس الإنـجازات الخاصة بتنظيم الأسرة والبرامج الصحية، بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلاً، كما يعتمد عليها في المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذلك فى مؤشرات التنمية المستدامة (رؤية مصر2030)، والعديد من المؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي والمشكلة السكانية.