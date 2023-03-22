حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الغزالى

نفذت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، قافلة شاملة بالمجان بقرية الغزالى مركز فاقوس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه نفذت قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان وذلك بالمشاركة مع مجلس مدينة فاقوس والوحدة المحلية بقرية الغزالي وبحضور مديري إدارات "رعاية الحيوان، الإرشاد، الرعاية التناسلية بالمديرية" ومدير إدارة فاقوس البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية وأطباء إدارة ههيا البيطرية بناحية قرية الغزالي والقرى المجاورة وتوابعها .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 218 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و 277 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 176 رأس ماشـية و 315 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 514 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 628 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 1030 طائر و 47 رأس ماشية تم ترقيمها وتسجيلها.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية مشروعات التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

كما عقد لقاء بين مدير المديرية و عدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية للوصول إلي غذاء صحي وآمن.