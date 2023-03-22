حصول محطة مياه شرق المنصورة على اعتماد الأيزو 50001 بدون ملاحظات

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اجتياز محطة مياه شرق المنصورة لزيارة التفتيش النهائي من جهة التفتيش SGS، وذلك لمنحها شهادة الأيزو 50001 لإدارة وترشيد الطاقة، حيث أوصت لجنة التفتيش بمنح المحطة الشهادة بدون ملاحظات.

وأشاد محمود كمال، كبير المفتشين بنظام إدارة الطاقة المطبق بالمحطة، وأثنى على كافة الجهود المبذولة، وجاهزية شركة مياه الدقهلية، بالإضافة لدعم مؤسسة التعاون الألماني Giz.

والجدير بالذكر أن شهادة الأيزو 50001 تُمنح فى مجال إدارة الطاقة المتكامل، وتتم على مرحلتين وهي كلًا من: التفتيش المبدئي، والذي تم فى ديسمبر الماضي، ثم التفتيش النهائي الذي تم على مدار 4 أيام، بداية من يوم 2023/3/19، وانتهى اليوم الأربعاء الموافق 2023/3/22، وقد أوصت اللجنة بعده بمنح الشهادة لمحطة شرق المنصورة.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية، والتحديات التي تواجه الدولة في مجال الطاقة، وتعليمات الشركة القابضة بضرورة اتباع سياسة ترشيد الطاقة، وطرق الإدارة الحديثة، وبجهود قيادات الشركة، والعاملين بها؛ لحرصهم على أن تكون للشركة الريادة الدائمة، وعلى رأسهم القائمين على مرفق شرق المنصورة، والإدارة العامة للكهرباء والديزل، والإدارة العامة لجودة مياه الشرب، ودعم الإدارة العامة لتحسين الطاقة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.