حسام هيبة: تفعيل خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص

كتب مدحت عادل - تصوير حسين طلال

قال حسام هيبة الرئيس التفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تسعي حاليا إلى تفعيل خريطة مصر الاستثمارية للترويج للفرص الاستثمارية، وأيضا نعمل على دمج القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية للدولة ككل.

وأضاف هيبة خلال مؤتمر تعزيز الحيادِ التنافسِي التجربة المصرية والتجربة الدولية اليوم ، أن كل مستثمر محلي أو أجنبي يبحث عن الضوابط التي تضمن تحقيق العدالة بين المنافسين في الأسواق.

ومن جانبه، قال هانى سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن جذب الاستثمار الأجنبي أصبح بمثابة أمن قومي وهو ما يستدعي تطبيق حياد تنافسي وثبات تشريعي، مشيرا إلى أن مصر من الممكن أن تزيد حصتها من الاستثمارات الأجنبية علما بأنها تحتل المركز الثالث في المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.

واضاف سري الدين أن الحيادِ التنافسِي يعتبر أحد المداخل الرئيسية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والوصول إلى 40 و50٪ لرفع معدلات التشغيل والنمو علما بأن الاستثمارات العامة زادت إلى 85٪ من حجم الاستثمار.

وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق الحيادِ التنافسِي يشكل نقلة حضارية لما يحققه في تطبيق الضرائب والحصول على التمويل، وأن تطبيق الحيادِ التنافسِي يبقى هو الفيصل.

واضاف الجبلي، أن تطبيق الحيادِ التنافسِي في دول آسيا كان له دور كبير في زيادة الناتج المحلى بأكثر من 50٪.