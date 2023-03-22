اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 4 أيام

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:26 ص
حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين فى منطقة الظاهر بالقاهرة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح  سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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