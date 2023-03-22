حبس شخص 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لتجارته في المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة شخص متهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر بالسجن المشدد 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 50 الف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 17137 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2896 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "سلامة.ص.م.ا"، 36 عامًا، ويقيم بمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار