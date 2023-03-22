حبس المتهمين بسرقة أبواب مقابر بالقليوبية 4 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق في قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، حبس شخصين 4 أيام، بعد ضبطهما بتهمة سرقة بوابات المقابر بالقليوبية، وطلبت تحريات المباحث وإجراء صحيفة حالة جنائية للمتهمين.



وكانت قد رصدت أجهزة الأمن بالقليوبية رصدت تداول بعض الصور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن سرقة أبواب حديدية خاصة بمقابر منطقة قليوب دائرة المحافظة، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة.



وأخطر مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث جنائي وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني، وأسفرت جهود رجال المباحث إلي التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن.



وباستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر باكتشافه سرقة 2 بوابة حديدية لمقبرتين، ولم يتهم أحد فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين في اتخاذ ثمة إجراءات قانونية وباستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.



بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها، وقررت جهات التحقيق حبسهما وطلب تحريات المباحث.

