جمال الدين: إنشاء أول مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بـ150 مليون دولار

كتب مدحت عادل

أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تطوير ورفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج الأمصال واللقاحات في منطقة السخنة.

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في لقائه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بمشاركتها عبر الفيديو كونفرنس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، نواب رئيس الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية.

في هذا السياق، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية يحظى بموقع استراتيجي مميز عند المدخل الجنوبي لقناة السويس مما يؤهله للإسهام بدور محوري في حركة التجارة العالمية خاصة لدول البحر الأحمر، حيث أنه ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل مما يحتم بضرورة رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية، لتتم أعمال التطوير على مرحلتين وتنفيذها لتقام عليها أنشطة متنوعة للاستفادة من موقعه وتكامله مع المنطقة الصناعية بالسخنة.

وعلى جانب آخر، وافق مجلس إدارة المنطقة على إنشاء مشروع لصناعة وإنتاج اللقاحات والأمصال الدوائية باستثمارات محلية وأجنبية تبلغ 150 مليون دولار حيث يقام المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة، لتلبية الاحتياجات المحلية من هذه الصناعة المستهدف توطينها ضمن خطة الهيئة الاقتصادية 2020/2025 ، والتي تستهدف القطاع الدوائي وإنتاج المادة الفعالة للأدوية، حيث تمثل هذه الصناعة واحدة من الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية والإفريقية، كما وافق المجلس على تصدير منتجات هذا المصنع من الأمصال واللقاحات بالكامل للسوق المحلي.

الجدير بالذكر أن منطقة السخنة الصناعية قد شهدت افتتاح أولى المشروعات الدوائية الكبرى في 2022 الماضي، حيث افتتاح مصنع أتيكو فارما لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية وجميع الأدوية القابلة للحقن الوريدي ومنتجات التعقيم، باستثمارات مليار جنيه وتوفير عمالة مصرية بنحو 500 فرصة عمل مباشرة، ليعد المشروع قيمة مضافة لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا القطاع والتصدير لدول إفريقيا والدول العربية.