توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بالجيزة الأسبوع المقبل

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأسبوع المقبل سيتم توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة ، باستخدام تكنولوجيا ألمانية، ضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء، بتكلفة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار.

وأشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ملف البيئة أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية عالميا وخاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، و المخلفات والمحميات الطبيعية، مشيرة إلى مراحل التعامل مع منظومة مع المخلفات وفقاً للقانون المخلفات الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، حيث نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، موضحة انه سيتم البدء بمشروع إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة فى حافظة الجيزة، بالإضافة إلى 6 مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاتهم.

وقالت وزيرة البيئة، إن مشروع إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة، يخضع لعمل وإشراف جهاز تنظيم اداراة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والمسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة فى منظومة المخلفات طبقا لقانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية.