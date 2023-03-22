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تكريم 250 سيدة من الأمهات المثاليات في احتفالية اللجنة النقابية بقصر العينى

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:11 م
تكريم 250 سيدة من الأمهات المثاليات في احتفالية اللجنة النقابية بقصر العينى تكريم السيدات
كتب محمد صبحى

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نظمت مستشفيات جامعة القاهرة بقصر العينى احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات الجامعة لأكثر 250 أم  من مختلف التخصصات واقيمت الاحتفالية داخل والتي قاعه المؤتمرات بكليه طب قصر العيني ورعايه وبحضور الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصرالعيني والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور هانى العسلى نائب المدير التنفيذى، ولفيف من اساتذه كليه الطب ومديرى الإدارات و العاملين .

 

وتولت اللجنة النقابية بالقصر العينى الإشراف على تنظيم الحفل برئاسة  نبيل أبو العلا رئيس اللجنة النقابية بالمستشفيات وعضو النقابه العامه للتعليم والبحث العلمى. 

وأكد نبيل أبو  العلا رئيس اللجنة النقابية بمستشفيات قصر العينى أن الاحتفالية تأتى فى إطار دور اللجنة والاهتمام بالمرأة المصرية ودورها على كافة المستويات والأصعدة بداية من دورها فى المنزل وأيضًا دورها فى العمل حيث انها تعد شريك اساسى فى النجاح فى مستشفيات الجامعة وتقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى ، بداية من الطبيبة وعضو هيئة تريس وفرق التمريض والخدمات المعاونة حيث ان هناك تكامل داخل المستشفى لتقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصرى.

احتفالية اللجنة النقابية بالقصر العينى
احتفالية اللجنة النقابية بالقصر العينى

 

المشاركون فى الاحتفالية
المشاركون فى الاحتفالية

 

تكريم المرأة
تكريم المرأة

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 


قصر العينى

مستشفيات قصر العينى

اخبار مصر

نبيل ابو العلا

حسام صلاح



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