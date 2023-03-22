تكريم 21 سيدة وأم مثالية فى احتفالية يوم المرأة المصرية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من النماذج النسائية المتميزة وعددا من الأمهات المثاليات خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية احتفالاً بيوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2023، وذلك بقاعة المركز الثقافي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام، النواب حسام الخولي، ومحمد مرعي، وأحمد يحيى، وأحمد حماد، وميرفت ألكسان، وإحسان شوقى، وسحر العشرى، وعلى عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

وفى كلمته رحب المحافظ بالحضور موجها التهنئة للجميع ولأهالي الغربية بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيا المولى - عز وجل - أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ الغربية التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم لكافة فئات المجتمع خاصة للمرأة المصرية، وهو ما ظهر جليا خلال الاحتفالية الأخيرة من قرارات وتقدير واحترام، حيث تعيش المرأة المصرية عصراً ذهبياً، تبوأت فيه أعلى المناصب، كما تم تقديم كافة أوجه الدعم لها وخاصة المرأة الريفية والعاملة.

كما وجه الدكتور طارق رحمي الشكر لعضوات المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة صفاء مرعي لما يقدومونه من أنشطة وفعاليات لتوعية وخدمة أهالينا في كل ربوع المحافظة، مشيراً إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة وما تلعبه المرأة من دور كبير فى نجاح هذا المشروع.

وأضاف رحمي أن المرأة كان لها الدور البارز في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث انخفض معدل الإنجاب من 2.9 إلى 2.4، كما تمت زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 63% إلى 84% إلى جانب انخفاض معدلي الأمية والبطالة بين السيدات، وغيرها من المؤشرات الأخرى، وهو ما يدل أن المرأة قائده وملهمة وقادرة على إحداث تغير حقيقي في المجتمع.

واستعرضت الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، جهود المجلس في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مدار العام خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهاً للرئيس على دعمه الدائم والمستمر للمرأة.

وتضمنت فقرات الاحتفال تقديم فقرة فنية وغنائية قدمها طلاب مدارس التربية والتعليم، كما تم عرض فيلم إنجازات الدولة في ملف حياة كريمة، واختتم الحفل بتكريم 21 سيدة في عدة فئات.

وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم 5 سيدات من فئة النماذج النسائية المتميزة وهن (اللاعبة أمال السيد وجيه والحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة بالغردقة، وقامت بتحطيم الأرقام القياسية الدولية السابقة بفارق 104 كيلو، الفنانة خلود السيد محمد لتميزها وتألقها في برنامج المسابقات (الدوم) وهو ما أهلها للغناء أمام الرئيس، وزينب هواش رئيس مجلس إدارة جمعية روضات الجنة بزفتى، والتي قدمت الكثير من المساعدات المختلفة لنساء القرى الأكثر احتياجا، الدكتورة نهى فايد مؤسس فريق Tech school، والتي قامت بتأهيل 150 شابا وفتاة للعمل على نمازج آلية لمواجهة مشاكل البيئة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكرم المحافظ الأمهات المثالية والفائزات في مسابقة مديرية التضامن الاجتماعي وهن (أمل أحمد محمد عبد الشافي، وجيهان عبد الوهاب محمد، وسلمى العربي محمود أبو العطا، ووفاء فهمي محمد عبده، وفضيلة سيد أحمد عجيبة).

كما تكريم الفائزات في مسابقة الأم المثالية والتي نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن وديوان عام المحافظة وهن ( فتحية السعيد الحدق، وماجدة فوزي عبد الرحيم، وهانم أبو العنين الخولي، وهدى محمود علي، وهدى محمد محمد حماد، وهدى محمد محمد صالح، ومنال أمين سليمان عوده، وعزة عزمي الرفاعي، وسمر محمود أحمد منصور) كما تم تكريم انتصار المهدي السيد الصعيدي لجهودها في تربية أبنائها.

كما شهدت فعاليات الاحتفال تسليم 50 سيدة قروض مقدمة من مشروع رعاية المرأة المعيلة ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المرأة المعيلة باعتبارها شريكاً أساسيا في دفع عجلة التنمية.