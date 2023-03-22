تكريم أمهات الأطفال مرضى الأورام بمستشفى الزقازيق الجامعى باحتفالية عيد الأم.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مستشفيات جامعة الزقازيق احتفالا بالأمهات المثاليات، كرمت فيه أمهات الأطفال مرضى الأورام السرطانية، تقديرا لجهودهن فى رعاية أبنائهن المرضى تحت شعار "أنتى مثالية".

وقال الدكتور تامر حسان، مدير وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفى الأطفال بقطاع صيندوياى بجامعة الزقازيق، إن كل أم لديها طفل مريض، هى أم مثالية، ولكنه تم اختيار عدد من القصص الإنسانية لأمهات أطفال مرضى، ضربن مثالا يحتذى به فى الصبر والكفاح، منهن مثلا أم مريضة سرطان هى ونجلتها، التى بالرغم من مرضها تقدم كامل الرعاية لنجلتها، وأم أخرى لديها طفلان مرضى فقدت أحدهما مؤخرا بسبب المرض اللعين وتستكمل المسيرة مع نجلها الثانى، وغيرها من القصص .

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المركز العلمي، الدكتور أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون البيئة، المهندسة مى أسامة رشدى.

وحنان عمار عضوات مجلس النواب، ودكتور تامر حسان رئيس وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال، ودكتورة ليلى شريف أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال، والدكتورة مروة زكريا أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال، وتضمن الحفل فقرات غنائية وألعابا للأطفال مرضى الأورام.

يذكر أن وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال تتكون من 39 سريرا بالقسم الداخلى، وعيادات "أمراض الدم، نقل الدم، متابعة الأورام، كيماوي اليوم الواحد"، فضلا عن أنه تتم متابعة أكثر من 1000 مريض مصاب بمرض أنيميا البحر المتوسط، وأكثر من 300 مريض مصاب بالهيموفيليا وأمراض النزف الوراثية، وعشرات المرضى المصابين بفشل النخاع، بالإضافة إلى آلاف المرضى المصابين بأنيميا نقص الحديد، وأيضا الأطفال الذين يعانون من الأنيميا التكسيرية الحادة والمزمنة، وتقوم بخدمة الأطفال المصابين بالأورام كاللوكيميا والليمفوما وأورام الكلى والكبد والعظام والعضلات.







































