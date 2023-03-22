تعليم الوادي الجديد: دورى رياضى ومسابقات إنشاد وموسيقى وأنشطة طلابية طوال شهر رمضان

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ دورى رياضى لكرة القدم والطائرة على مستوى الإدارات التعليمية بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الرياضية، حيث تهدف المسابقة لصقل وتنمية مهارات الطلاب الرياضية والمساعدة على تحسين مهارات الإصرار والتركيز لديهم وخلق روح المنافسة بين الفرق المشاركة، وتقام المباريات والتصفيات على مستوى الإدارات التعليمية للوصول إلى قبل النهائى ، على أن تجرى التصفية النهائية على مستوى المديرية بختام الدورى وإعلان الفريق الفائز وتكريمه بختام الأنشطة الرمضانية .

كما أعلنت المديرية عن تنفيذ مسابقة متميزة للطلاب فى جميع الادارات التعليمية بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية، فى مجالات أفضل مجلة طائرة ، وأفضل رسوم كاريكتيرية ، وأجمل إذاعة مدرسية وتستهدف المسابقة مراحل رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية المشاركة عن طريق الصحافة المدرسية بالإدارة التابع لها المتسابق، وسيتم إختيار أفضل الأعمال ومن ثم التصفية على مستوى المديرية، و إعلان الفائزين مع نهاية الشهر الكريم ومنحهم الجوائز بحفل الختام.

وأكدت المديرية فى بيان لها عن تنفيذ مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الموسيقية، فى مجال أفضل صوت فى الإنشاد الديني، وأفضل عازف موسيقى، ويتم التقييم على مستوى الادارات التعليمية لأختيار أفضل العناصر المتميزة على مستوى المديرية و إعلان الفائزين ومنحهم الجوائز بحفل الختام.