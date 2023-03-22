اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 06:22 م
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تعرف على موعد وأئمة صلاة التراويح فى الحرم المكي الشريف

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:02 م
تعرف على موعد وأئمة صلاة التراويح فى الحرم المكي الشريف الحرم المكي
وكالات

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حددت المملكة العربية السعودية، موعد أول صلاة للتراويح اليوم الأربعاء، في السعودية، لأدائها في تمام الساعة 8:11 مساء، بينما ستنتهي في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتركت السلطات السعودية الحرية للمساجد فى زيادة أو تقليل المدة، ولكنها طالبت بترك مساحة كافية من الوقت لإقامة صلاة التجهد فى الحرم المكي الشريف وباقى المساجد فى المملكة.

وحول أئمة صلاة التراويح فى الحرم المكي، يبدأ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، التسليمات الأولى في صلاة التراويح فى اليوم الأول، ويتولى أداء التسليمات الأخيرة مع الوتر، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.


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