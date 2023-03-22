تعرف على موعد وأئمة صلاة التراويح فى الحرم المكي الشريف

وكالات

حددت المملكة العربية السعودية، موعد أول صلاة للتراويح اليوم الأربعاء، في السعودية، لأدائها في تمام الساعة 8:11 مساء، بينما ستنتهي في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتركت السلطات السعودية الحرية للمساجد فى زيادة أو تقليل المدة، ولكنها طالبت بترك مساحة كافية من الوقت لإقامة صلاة التجهد فى الحرم المكي الشريف وباقى المساجد فى المملكة.

وحول أئمة صلاة التراويح فى الحرم المكي، يبدأ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، التسليمات الأولى في صلاة التراويح فى اليوم الأول، ويتولى أداء التسليمات الأخيرة مع الوتر، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.