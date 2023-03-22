تعرف على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين

كتب محمد صبحى

أطلق المجلس الأعلى للجامعات المرحلة الأولى من بوابة الخدمات الموحدة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وفيما يلى ننشر تفاصيل الخدمات المتاحة على البوابة الجديدة وما تتضمنه المرحلة الثانية من المنصة:

1-يستطيع الباحث من خلالها الحصول على كافة خدماته من أمانة المجلس الأعلى للجامعات

2- المرحلة الأولى تتضمن فقط تطبيق معامل التأثير وتقرير فحص الاقتباس والبحث في المجلات العلمية المصرية المحلية

3- تم إصدار البوابة بشكل مبدئي مباشر دون الحاجة لإدخال اسم مستخدم او كلمة سر

4- المرحلة الثانية سيتم ربط جميع الأنظمة بحساب واحد فقط للباحث.

5- وتشمل الرؤية المستقبلية لبوابة الخدمات على العديد من الخدمات مثل التقدم للحصول على شهادة التحول الرقمى.

6- تدريب المدربين، المعادلات، التقدم للجان العلمية ولجان المحكمين

7- البحث عن الاجهزة العلمية في البنك القومي للمعامل والاجهزة العلمية وحجز اسماء النطاقات الشخصية بالإضافةإلى العديد من الخدمات الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ويأتى ذلك فى إطار خطه التطوير الطموحة لأنظمة وخدمات المجلس الأعلى للجامعات بتوجيهات الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد أمين المجلس على إنشاء بوابة خدمات موحدة مماثلة للهيئات والشركات التي تحصل على خدمات من أمانة المجلس الأعلى للجامعا، وكذلك للطلبات المقدمة من فئات أخرى من المواطنين، حرصا من المجلس على تقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين.