تعرف على استعدادات مديرية أوقاف أسيوط لشهر رمضان المعظم

أسيوط -هيثم البدرى

استعدت مديرية الأوقاف بأسيوط لأول أيام شهر رمضان المعظم، واستقبال ضيوف الرحمن فى المساجد بالشكل اللائق لتوفير المناخ الروحى الملائم للمصلين والذاكرين والمعتكفين لإقامة شعائر الشهر الكريم.

وخلال النقاط التالية نوضح كيف استعدت مديرية أوقاف أسيوط للشهر الفضيل...

1- اجتماعات مكثفة لوكيل وزارة الأوقاف مع مسئولي الأوقاف بالمديرية والإدارات المختلفة.

2- التأكيد علي أن يمارس العاملين بالمساجد ومقيم الشعائر والإمام دورهم الهام في المساجد بحيث يجتهد كل منهم في عمله دون تهاون أو تقصير وتنظيف المساجد وتهيئتها لإستقبال المصلين.

3- التأكيد على التعامل مع المصلين والمترددين على المساجد بمنتهى الاحترام والإنسانية وأننا جميعًا في خدمتهم.

4 - التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها وزارة الأوقاف بكافة ربوع المحافظة خاصة في هذا الشهر الكريم.

6- التأكيد ومتابعة تطوير وفرش المساجد وتجهيزها خلال الفترة الماضية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

7- التأكيد علي استعدادات المساجد لتوفير المناخ الروحي الملائم للمصلين والذاكرين والمعتكفين لإقامة شعائر الشهر الكريم (صلاة القيام ، والتهجد ، والإعتكاف ، ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم).

8- تنفيذ حملات نظافة دورية للمساجد وأسطحها وملحقاتها ودورات المياه.

9- التأكيد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل.

10- انتشار قيادات مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها لمتابعة العمل بالمساجد للتأكد من تنفيذ خطة الوزارة والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة استعداداً للشهر الفضيل.

11- تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد.