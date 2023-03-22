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تطورات حادث مصرع شخص في حريق شقة ببولاق الدكرور.. تفاصيل

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:00 ص
تطورات حادث مصرع شخص في حريق شقة ببولاق الدكرور.. تفاصيل سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، وأسفر عن مصرع شخص، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعاله، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة المتوفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

وتبين من خلال معاينة رجال المباحث للشقة، احتراق محتوياتها، كما تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى بولاق الدكرور العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في كفر طهرمس ببولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بولاق العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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