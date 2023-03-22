"تضامن الغربية" تعلن تنظيم معارض لإسعاد 575 أسرة بمراكز المحافظة

الغربية محمد طارق

نظمت التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع مكتب الاورمان بالمحافظة، معارض لتوزيع أثاث منزلى وأجهزة كهربائية وملابس جديدة على (575) أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الجبرية وكفر العبايدة الشعبية والجمهورية وكفر حجازى مركز المحلة، وقرى كفر المحروقى وقليب أبيار والنحارية وسديمة مركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، قُبيل شهر رمضان المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارا للدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى فى العمل الخيرى الذى يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيرى، والذى ساهم فى إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وأحذية، حيث بدا المعرض من العاشرة صباحا إلى الرابعة ظهرا، وتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، وأثاث وأجهزة تعويضية، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أى تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.