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"تجارة القاهرة" تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم.. بدء عمليات التصحيح

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:00 ص
"تجارة القاهرة" تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم.. بدء عمليات التصحيح جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أن الكلية تختتم اليوم الأربعاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" على مستوى جميع الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن الاختبارات بدأت مطلع الأسبوع الجارى ، إذ حرصت الكلية على تنظيم الاختبارات قبل بداية شهر رمضان وذلك فى إطار التيسير على الطلاب بالكلية.

 

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات عقدت حضوريا بالكلية مع توزيع تنظيمها على فترات وأثناء الوقت المخصص للمحاضرات وذلك لتجنب حدوث أى زحام أو تكدس داخل الكلية ، لافتا إلى أنه تم البدء فى أعمال التصحيح الفورى لنماذج إجابات الطلاب بامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم".

وذكر عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن من المقرر أن يتم إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" خلال شهر رمضان، حيث سيتم إتاحة النتائج إلكترونيا للطلاب على موقع الكلية مع فتح باب التقدم بالتماسات أمام الطلاب وفق جدول زمنى محدد سيتم إعلانه لاحقا.

 

 

 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

تجارة القاهرة

اخبار مصر

امتحانات الميد تيرم



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