بشاير الخير.. بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من إيقات

كتبت - مروة الغول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر..

1- تقدر احتياطياته بحوالى 1.2 مليون أوقية من الذهب.

2- تبلغ نسبة الاستخلاص 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

3- استثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية.

4- تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال فى منطقة الكشف.

5- تم البدء فى العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصرى ذوو المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين.

6- موقع إيقات ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى أصبح ثالث موقع فى مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة .

7- هناك مناجم بمنطقة امتياز إيقات يتم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطى والإنتاج .

8- يتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولى "9999" تمهيداً للتصدير أو استخدامه فى زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزى.