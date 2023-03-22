اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 مارس 2023 07:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تعلن فتح تحقيق حول عمليات قتل غير قانونية لجيشها فى أفغانستان

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:41 م
بريطانيا تعلن فتح تحقيق حول عمليات قتل غير قانونية لجيشها فى أفغانستان رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق بمزاعم عمليات قتل غير قانونية لجيشها في أفغانستان، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق أخر، استنكرت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، تصريحات وزارة الدفاع البريطانية بشأن عزم لندن تزويد كييف بذخائر تحتوى على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية. 

 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح الآن أن كل التصريحات الأمريكية والبريطانية حول التسوية فى أوكرانيا كاذبة".
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن موسكو سترد على الخطوة البريطانية، لافتا إلى أن تلك الخطوات الجديدة تؤكد، أن الغرب ماض في سياسات التصعيد، ويحاول القتال لآخر أوكراني، متوعدا التكتل الغربي بالرد على هذه الخطوات البريطانية بطريقة مناسبة.
 
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".
 

بريطانيا

ريشى سوناك

الحكومة البريطانية

أفغانستان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة