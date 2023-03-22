النيابة الإدارية تتسلم اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون من "أزهر طنطا ودمنهور"

كتب أحمد إسماعيل

حددت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء 22 مارس الجارى لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق بجامعتى أزهر طنطا – أزهر دمنهور، وذلك من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم فى 28 من الشهر الجارى.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإداريةwww.ap.gov.eg .

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.