المستشفى الجامعى الجديد فى أسيوط أكبر مستشفى للإصابات بتكلفة مليار جنيه

يعتبر مستشفى الإصابات الجديد بأسيوط أحد أكبر المستشفيات الجامعية فى مصر، حيث إنه مقام على مساحة 5500 متر مربع، وهو أكبر مستشفى متخصص فى الإصابات بتكلفة قدرها مليار جنيه.

وفى هذه النقاط نبين تفاصيل مستشفى الإصابات الجديد..

1- مستشفى الإصابات الجامعى الجديد يُعد مشروعاً قومياً ضخماً وضمن أكبر المستشفيات الجامعية في مصر

2- المستشفى مقام على مساحة 5500 متر مربع ومن المقرر أن يحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية

3- المستشفى مقام لإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق فى محافظات الوجه القبلى

4- المستشفى بطاقة استيعابية 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات

5- مستشفى الإصابات بالكامل تعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية المطبقة فى هذا المجال

6- المستشفى تعمل وفق معايير مكافحة العدوى.

7- مرحلة التشغيل الأولى شهدت افتتاح العيادات الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات والمجهزة بالكامل بكل الإمكانيات المطلوبة

8- المستشفى بها كل الأشعة التشخيصية، والمقطعية، والمعامل لخدمة المرضى.