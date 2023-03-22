المتهمون بقتل شخص فى بولاق الدكرور يعترفون بإشعال جثته لإخفاء معالمها.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 أشخاص تم القبض عليهم في الجيزة، لاتهامهم بقتل قائد سيارة ملاكي وإشعال النار بجثته، أنهم قرروا الانتقام من المجني عليه وإنهاء حياته بسبب خلافات بينهم، واستدرجوه بسيارته الملاكي من محل إقامته في بولاق الدكرور ، والتقوا به ثم انتهزوا فرصة تواجدهم بمكان خالي من المارة، واعتدوا عليه وخنقوه حتى فارق الحياة.

أضاف المتهمون أنهم اتفقوا على التخلص من الجثة فنقلوها لمنطقة صحراوية بالمقطم في القاهرة، وأشعلوا النار بها لإخفاء معالمها، واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائداً سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، وأرشدوا عن السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفة المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة".