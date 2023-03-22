المؤبد لشخص أنهى حياة آخر بعد مشاجرة أمام منزلة فى منية النصر

الدقهلية :محمد الحبشي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعه برئاسة المستشار مجدى على قاسم، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار محمد احمد شعبان، بالسجن المؤبد على متهم بإنهاء حياة شخص فى قرية الجنينة التابعة لمركز ومدينه منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتعود احداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب شجار بين المجنى عليه محمد محمد عبدالحميد على جبر، والجانى محمد. ح. م، مقيمان قرية الجنينة، قام على إثرها الجانى بطعن المجنى علية طعنه نافذه فى الصدر اودت بحياتة فى الحال.

وحيث انه فى يوم 9/12/2021، قتل الجانى "محمد. ح"، المجنى عليه محمد محمد عبدالحميد على جبر، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ أنه وعلى إثر مشادة نشبت فيما بينه والمجنى عليه، قام بالتعدى عليه بالضرب بان استل سلاحا أبيض (مطواة) مباغتا اياه به مسددًا له ضربة واحدة استقرت يسار صدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفه بتقرير الصفه التشريحية الخاص به والتى اودت بحياته، فنال بذلك مقصده على النحو المبين فى التحقيقات، وأحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانونى سلاح أبيض (مطواة) على النحو المبين بالتحقيقات.