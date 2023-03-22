الكونجرس يقرر عقد جلسة استماع حول مصير المساعدات المقدمة إلى اوكرانيا

وكالات

قررت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس عقد جلسة استماع حول مصير المساعدات لأوكرانيا، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وفى السياق نفسه، أعلن صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد قيمته 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات.



والاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.



وجاء في بيان للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع"، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال جافين جراي المسؤول في صندوق النقد الدولي في بيان إعلان الاتفاق: "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال أرباع السنوات المقبلة، حيث يتعافى النشاط من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".



وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3٪ إلى +1٪.