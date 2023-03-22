اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 01:30 م
أكرم القصاص
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الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا ينزع من المحكمة العليا صلاحية تحديد أهلية رئيس الحكومة

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:22 م
الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا ينزع من المحكمة العليا صلاحية تحديد أهلية رئيس الحكومة الكنيست الإسرائيلى - صورة أرشيفية
وكالات

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أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "عدم أهلية" رئيس الحكومة، وذلك في جلسة امتدت حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء.

وينص القانون الجديد على أن "عدم أهلية" رئيس الحكومة تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواع صحية أو نفسية، أو من خلال توصية من 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوا)، كما لا يجوز للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) توجيه انتقادات بهذا الشأن.

واعتبرت المعارضة أن هذا القانون هدفه حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا.

والأسبوع الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.

 

 

 


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