اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 03:02 م
أكرم القصاص
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القطارات اليونانية تستأنف حركتها بعد توقفها إثر تحطم السكك الحديدية

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:33 م
القطارات اليونانية تستأنف حركتها بعد توقفها إثر تحطم السكك الحديدية قطار - صورة أرشيفية
وكالات

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استؤنفت رحلات القطارات جزئيًا بين المدن في اليونان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ حادث تصادم قطارين، وقع في أواخر فبراير الماضي، وأودى بحياة 57 شخصًا، حسبما أفادت شركة "هيلينيك" اليونانية المشغلة للقطارات.

وحسب موقع سبوتنيك، أعلنت الشركة عودة عمل القطارات التي تربط ميناء الشحن "بيرايوس" بمطار العاصمة الدولي، والقطارات بين أثينا وتشالسيس، وخطين محليين آخرين في غرب بيلوبونيز، وذلك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

يذكر أن المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، صرح بأن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع شمالي اليونان، ارتفع إلى 26 شخصًا، وتم نقل 85 شخصًا مصابًا إلى المستشفيات.

ووقع الحادث في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة، وتسبب الاصطدام في نشوب حريق، وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.

ووفقًا للإذاعة، كان نحو 350 شخصًا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك، فيما قال الموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية: "كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات، وغادر قطار أثينا- سالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك- أثينا لمدة 70 دقيقة".

وتظاهر عشرات الآلاف في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصًا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة في سلامة السكك الحديدية.

 


اليونان

قطارات اليونان

محطة إيفانجيليموس

مدينة لاريسا

اثينا



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