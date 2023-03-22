القبض على عامل نصب على 5 أشخاص فى 3 ملايين جنيه لتوظيفها بالأدوية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بأعمال النصب والاحتيال على 5 أشخاص يقيمون بذات العنوان، والاستيلاء منهم عل مبالغ مالية 2.935 مليون جنيه لتوظيفها في الاستثمار العقارى والأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بقيام عامل بالنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة مركز شرطة دار السلام والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " إلى مركز شرطة دار السلام يتضمن بلاغ أشرف ا ب ح 55 سنة مدرس و" 4 " أخرين يقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو أحمد م ا ع - 37 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.935.000 " أثنين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الإستثمار العقاري والأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النياب العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.