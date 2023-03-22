القاهرة الإخبارية: الشرطة الفرنسية تعتقل 27 من المحتجين على قانون التقاعد

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الفرنسية تعتقل 27 من المحتجين على قانون التقاعد، موضحة أن شتباكات بين الشرطة ومحتجين على قانون التقاعد في باريس.

وفى وقت سابق قال خالد شقير ، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن اليزابيث بورن دافعت عن الحكومة الفرنسية وعن أهمية مشروع قانون التقاعد ودوره في إصلاح الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "شقير" أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير صرّح قبل جلسة البرلمان بأن قانون التقاعد مهم جدًا لإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن هناك 5 مصافي نفط فرنسية من إجمالي 7 مصافٍ تعاني من الإضراب، ما أحدث أزمة في محطات البنزين.

وتابع، أن الخميس المقبل يعد الأصعب في تاريخ فرنسا، بعد ما صرّحت النقابات العمالية بأنه من المتوقع خروج أكثر من 3.5 مليون متظاهر ضد قانون التقاعد.